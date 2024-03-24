В Беларуси половина сельхозпредприятий не готова к посевной 11 24.03.2024, 12:14

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Есть целый ряд проблем.

В сельскохозяйственных организациях на 21 марта было заготовлено всего 56,7% минеральных удобрений от потребности к весеннему севу, пишет «Позiрк» со ссылкой на КГК.

Установлено, что не везде принимаются «достаточные меры по проведению своевременного и качественного ремонта сельскохозяйственной техники, накоплению необходимого количества минеральных удобрений, обеспечению семенами сельхозкультур и другим вопросам проведения посевной кампании».

По данным КГК, «практически в каждом втором проверенном хозяйстве» установлены факты «недостаточной обеспеченности удобрениями». Большие проблемы имеются в хозяйствах Ганцевичского (Брестская область), Городокского, Дубровенского, Россонского, Сенненского, Шарковщинского, Шумилинского (Витебская), Октябрьского (Гомельская), Березинского (Минская), Бобруйского, Глусского, Мстиславского (Могилевская) и других районов.

«Не в полной мере» хозяйства обеспечены запчастями, необходимыми для своевременного проведения ремонтных работ, в результате этого в ряде организаций подготовка сельхозтехники «ведется медленными темпами, не соблюдаются графики проведения ремонтных работ», говорится в сообщении ведомства.

«В 43% проверенных хозяйств установлены факты низкой готовности сельхозтехники», — отмечает КГК.

В качестве примеров приводятся ОАО «Синегорское» Сенненского района (не были отремонтированы комбинированный почвообрабатывающий и почвообрабатывающе-посевной агрегаты, а также дискатор), ОАО «Зазерка» Пуховичского района (Минская область) (в неисправном состоянии были 2 из 5 энергонасыщенных тракторов, 2 из 5 комбинированных почвообрабатывающих агрегатов, 3 из 4 машин для внесения твердых органических удобрений), ОАО «Октябрь-Березки» Хотимского района (Могилевская область) (не готовы 2 из 7 энергонасыщенных тракторов, 2 из 4 зерновых сеялок, 1 из 3 оборотных плугов, единственная машина «Роса»).

«В ряде сельхозорганизаций подготовка техники к посевной не осуществляется из-за отсутствия механизаторов», — обращает внимание КГК.

В некоторых хозяйствах контролеры установили «факты приписок готовности техники» и не обеспеченность в полном объеме семенами для сева запланированных площадей. При этом закупка элитных семян зерновых и зернобобовых культур проводится «медленными темпами» (на 15 марта, их было закуплено 19% от потребности).