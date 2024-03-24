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Белорусским подросткам могут запретить самостоятельно открывать счета в банках

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  • 24.03.2024, 16:51
Белорусским подросткам могут запретить самостоятельно открывать счета в банках

Сейчас с согласия законного представителя счет можно открыть с 14 лет, без согласия - с 16 лет.

В Беларуси подросткам могут запретить самостоятельное открытие счетов в банках. Об этом рассказали на пресс-конференции о профилактике преступлений среди несовершеннолетних 23 марта.

- В настоящее время этот вопрос Министерством внутренних дел проработан и внесены изменения, которые позволят запретить именно детям без согласия родителей обращаться в банки и открывать такие счета. Возраст будет ограничен 18 годами. В противном случае должен будет присутствовать законный представитель, - отметил замначальника отдела профилактики управления правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Мелешко.

Сейчас с согласия законного представителя счет можно открыть с 14 лет, без согласия - с 16 лет.

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