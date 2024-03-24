Пять самых больших островов Беларуси 24.03.2024, 17:19

Особенно богата крупными островами Браславщина.

Большинство крупных озёр, которые славятся не только легендами, но и своими островами, находится в северной части страны, которая у этнографов так и зовётся – Поозерье. Особенно богата крупными озёрами и островами (вероятно, ледникового происхождения) Браславщина, пишет np.by.

1. Самый большой. Остров

Самый большой по площади, и до недавнего времени заселённый людьми остров находится на Освейском озере. Его так и называют – Остров, и именно с этим именем он нанесён на географические карты. Однако местные жители помнят его ещё и с другим именем – Ду. Его связывают с первыми обитателями региона – фино-угорскими племенами, которые обозначили таким образом особую пространственную геометрию острова, отмеченного двумя пригорками. Один из них был посвящён Перуну, языческому божеству, мечущему молнии, второй как будто бы был заселён. Однако после катаклизма (местные легенды говорят о великом потопе) люди исчезли из этого поселения, а в центре горушки возникло урвище, вызванное эрозией почвы, а, может быть и иными причинами.

Впрочем, на острове, площадь которого превышает 5 км2, вплоть до начала 1970-х годов жили люди. Лишь позднее поселение было признано экономически невыгодным. Ведь даже продукты доставлять можно было только по воде, а зимой – по льду. Никакое регулярное транспортное сообщение с Островом налажено быть не могло, в частности, и по причине малолюдности поселения. Поэтому люди постепенно уехали с самого большого острова Беларуси, и сегодня здесь – заповедник, где можно встретить и лося, и волка, и множество озёрных и речных птиц.

2. Чайчин. И чайки тут ни при чём

Остров Чайчин находится почти в центре озера Струсто, что на Браславщине. Местные жители уверяют, что чайки не имеют к названию острова никакого отношения, и с этим можно согласиться: удивительно, но этих птиц на озере практически нет.

Ещё в первой трети ХХ века остров был куда как меньше, зато рядом с ним имелись небольшие островки, которые сегодня стали частью Чайчина. Снижение уровня воды, которое сопровождало осушение болот и преступно непродуманную мелиорацию, привело к ухудшению общей экологической ситуации во всём регионе, а для озера Струсто – к уменьшению количества обитающих видов.

Что же до острова, то он имеет весьма сложную структуру, и буквально соткан из разноуровневых горок и низин. Примерно до середины века остров был обитаем – здесь находилось несколько домов. Впрочем, после Второй мировой войны местные жители оставили эти места.

На Чайчине имеется собственное внутреннее озеро. Ещё в начале прошлого века оно было протокой, но сегодня оно не связано с системой Браславских озёр поверхностными водами. Кстати, в озерце в обилии встречается мелкий карась.

3. Шова с высокими берегами

Остров Шова на озере Струсто местные жители называют урвищем (за высокие, как будто оборванные, берега), а ещё — Богатырём. И то сказать, почти отвесные склоны этого образования поднимаются от воды на 10-25 метров. Так что туристическим центром это убежище для диких птиц явно не станет. Однако наличие на самой высокой точке Шовы двух маленьких внутренних озёр (которые странным образом сохраняют свою полноводность, хотя расположены куда ниже основного уровня воды в окрестных водоёмах) сделало остров настоящей приманкой для дронов. Фотографы и видеооператоры полюбили эти места за их исключительную живописность. И, конечно же, за рай, в котором можно встретить редчайшие виды птиц.

4. Мядельский Замок

Четвёртым по площади считается остров на озере Мядель, на котором некогда находился древний замок. Давным-давно здесь находились серьёзные фортификационные сооружения, в которых могли «пережить суровые времена» жители едва ли не всего озёрного края. Старый замок отстраивали после многочисленных нападений крестоносцев, но его каменные стены не устояли против другой, куда более страшной беды. На остров, видимо, вместе с заезжими купцами, была принесена чума. И после этой напасти XV века остров оказался покинутым. Сегодня здесь не осталось практически никаких следов старого замка (новый Мядель позднее выстроили уже «на большой земле», чуть в стороне от прежнего, и уже не на берегу озера Мядель, а ближе к озеру Мястро). Археологические раскопки на острове (который, как говорят картографы, слегка сместился относительно своего исторического расположения из-за изменения уровня воды и обрушения более высокого берега) частично были проведены во второй половине ХХ века, а частично ещё предстоят.

5. Турмас рыбный

Остров Турмас, что находится на озере Снуды, во все времена был временным пристанищем рыбаков. Сравнительно небольшие размеры не позволяли устроить здесь самостоятельное хозяйство, поэтому постоянных жителей здесь почти не было, если не считать трёх небольших домов, хозяева которых специализировались именно на рыбной ловле.

Сегодня сюда приезжают туристы, чтобы насладиться рыбалкой в заповедной зоне. Кстати, чтобы не стать «добычей» Рыбнадзора, перед началом отдыха следует позаботиться о лицензии на рыбную ловлю. Практически всё Поозерье – сплошная череда заказников и заповедников. Зато здесь вы имеете все шансы увидеть редкие и исчезающие виды растений, водных обитателей и птиц.