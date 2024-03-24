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Белорус хотел пересечь границу с паспортом брата, чтобы избежать проблем

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  • 24.03.2024, 21:39
  • 4,338
Белорус хотел пересечь границу с паспортом брата, чтобы избежать проблем

Но что-то пошло не так.

Белорус был должником в Беларуси. Поэтому для поездки в Литву он взял паспорт двоюродного брата без его ведома. Сотрудники пункта пропуска (вероятно, «Каменный Лог») раскрыли уловку — при задержании мужчина во всем признался, пишет hrodna.life.

Мужчина приехал на границу после 22.00 на бусе. Он показал паспорт.

Контролер отметила, что белорус нервничал, а фото и лицо «не соответствовали друг другу». Она попросила его воспроизвести подпись, как в паспорте, но мужчина не смог. Тогда она позвала начальника смены. Тот использовал автоматизированную систему распознавания лиц. Она показала низкий процент схожести изображения. Белоруса задержали и обвинили в подделке.

Его судили в суде Ошмянского района по ч.1 ст. 380 УК «Подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков». У мужчины неполное среднее образование, он не работает. Какое-то время он провел в ИВС. 27 февраля суд назначил ему наказание в виде штрафа в 50 базовых величин (2000 рублей).

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