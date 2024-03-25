Могилевской санстанции не понравились сербские крекеры 3 25.03.2024, 10:08

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Их запретили.

Сербские крекеры Delicious Quackers в форме рыбок запретили продавать в Беларуси. Сотрудники могилевской санстанции пришли к мнению, что продукт небезопасен для употребления.

Специалисты провели лабораторные исследования крекеров и выяснили, что в составе печенья есть пищевая добавка сернистая кислота, которая не была указана на маркировке. В пищевой промышленности она, как правило, применяется в качестве регулятора кислотности.

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии вынес предписание об изъятии продукции из оборота.