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Могилевской санстанции не понравились сербские крекеры

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  • 25.03.2024, 10:08
  • 1,808
Могилевской санстанции не понравились сербские крекеры

Их запретили.

Сербские крекеры Delicious Quackers в форме рыбок запретили продавать в Беларуси. Сотрудники могилевской санстанции пришли к мнению, что продукт небезопасен для употребления.

Специалисты провели лабораторные исследования крекеров и выяснили, что в составе печенья есть пищевая добавка сернистая кислота, которая не была указана на маркировке. В пищевой промышленности она, как правило, применяется в качестве регулятора кислотности.

Могилевский зональный центр гигиены и эпидемиологии вынес предписание об изъятии продукции из оборота.

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