РосСМИ: Украине удалось парализовать движение по Крымскому мосту 4 25.03.2024, 13:55

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Цистерны ждут по полгода.

На Северо-Кавказской железной дороге РФ скопилось 2,5 тыс. груженых цистерн с нефтепродуктами из-за ограничений на проезд опасных грузов через Крымский мост и необходимости ожидания подхода паромов и танкеров, сообщает nv.ua со ссылкой на «Коммерсантъ».

Эта проблема обсуждалась на заседании рабочей группы при Минпромторге РФ 15 марта, следует из его протокола, на которое ссылается издание.

«Некоторые стоят по полгода. Участники рынка предлагают больше использовать для перевозок в Крым танкеры, а пока блокировать выпуск на сеть дополнительных цистерн на этом направлении», — пишет газета.

По ее данным, простой на юге подчеркивает общий дефицит нефтебензиновых цистерн в России, оценивая его по-разному — от сотен до 45 тыс. единиц.

Нефтяные компании предлагают временно снять запрет на продление срока службы цистерн, но против этого выступают вагоностроители и Российские железные дороги (РЖД).