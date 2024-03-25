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От российских денег отказался даже китайский банк, созданный для работы с Ираном

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  • 25.03.2024, 15:38
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От российских денег отказался даже китайский банк, созданный для работы с Ираном

Он считает российских клиентов токсичными.

Российскому бизнесу не удается прорвать изоляцию, возникшую после того, как США пригрозили иностранным банкам вторичными санкциями за работу с Россией. Многие возлагали большие надежды на китайский банк, созданный для работы с подсанкционным Ираном, но и он отказался принимать деньги из России.

Kunlyn Bank, контролируемый Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (China National Petroleum Corporation, CNPC) уведомил своих клиентов, что с 29 марта полностью прекращает обрабатывать платежи из России, рассказали The Moscow Times) четыре российских импортера, обратившихся к его услугам после того, как в марте у российского бизнеса возникли большие проблемы с перечислением денег в крупные китайские банки. Деньги и в долларах, и в юанях, и даже в рублях зависали в банках, в том числе в государственном Bank of China, на недели, кредитные организации запрашивали дополнительные документы и данные, включая гарантии того, что закупаемая продукция не достанется военному комплексу и подсанкционным лицами, и все равно многие в итоге отказывали. По статистике крупного таможенного брокера, в целом с середины февраля по март у его клиентов в Китай прошло всего лишь около 25% платежей.

Большинство импортеров последний месяц «бегали по банкам» в поисках тех, кто быстро отправляет и принимает деньги. Kunlyn Bank (бывший Karamay City Commercial Bank) казался перспективным, потому что был создан в 2006 г. китайскими государственными структурами для расчетов с иранскими контрагентами, находящимися под санкциями, прежде всего за закупок нефти. В 2009 г. банк перешел под контроль CNPC и имел большой опыт работы с санкционными деньгами, рассказывает один из импортеров. Казалось, решение нашлось, ведь Kunlyn Bank нечего бояться вторичных санкций: он сам с 2012 г. включен в санкционный список США за сотрудничество с Ираном и отрезан от долларовой системы.

«Мы по совету наших китайских поставщиков с начала марта начали платить им в этот банк и, несмотря на то, что все наши коллеги страдали от проблем с перечислением денег, наши платежи прекрасно проходили. Но на прошлой неделе поставщик сообщил, что Kunlyn уведомил клиентов о прекращении приема новых платежей с 21 марта и о полном «стопе» на работу с Россией с 29 марта», – говорит собеседник издания.

«Мы пару недель назад бросились открывать счет в этом банке на наше китайское юрлицо, и таких, как мы, было очень много — потому что после того, как возникли проблемы с другими китайскими банками многие рекомендовали именно этот как привычный к санкциям и бесстрашный», – рассказывает менеджер по закупкам российского производственного холдинга. В итоге заявку компании все это время рассматривали, а несколько дней назад сообщили, что банк вообще не будет открывать счетов новым клиентам и прекращает работать с российскими деньгами, продолжает менеджер.

Можно подумать, они раньше много работали, иронизирует еще один импортер. Российских клиентов у банка особо и не было из-за его небольшого размера и высоких комиссий за транзакции, объясняет он. По его словам, со старых клиентов в начале года банк брал комиссию в 1,2% за зачисление средств и 0,3% – за исходящий платеж, и еще несколько десятков долларов за каждую платежку, а для новых комиссии доходили до 2% – что уже близко к комиссиям платежных агентов, которые проводят деньги из России в Китай через третьи страны, с гарантией зачисления. Так что российский бизнес обратил на банк внимание от безысходности, а его категорический отказ от работы особенно показательно иллюстрирует «дружественность» китайского бизнеса, отмечает предприниматель.

Правда, у Kunlun уже был похожий эпизод в истории, связанный с санкциями и Ираном. После того, как США в 2018 году пригрозили Китаю очередными санкциями за сотрудничество с этим государством, банк объявил клиентам, что прекращает принимать деньги из Ирана и будет возвращать все платежи. «Насколько помню, пауза длилась несколько месяцев, потом расчеты возобновились. Может и с Россией так будет», – надеется один из собеседников издания.

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