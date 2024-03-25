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В приграничных с Литвой районах Беларуси не работала мобильная связь

  • 25.03.2024, 21:25
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В приграничных с Литвой районах Беларуси не работала мобильная связь

Сбои наблюдались в Браславском районе.

В приграничных с Литвой районах Беларуси с пятницы на субботу (22-23 марта) не работала мобильная связь. Эту информацию подтвердили несколько источников «Еврорадио».

«Технических работ в том регионе не проводилось»

— Почти сутки ни интернет, ни мобильная связь от МТС не работала, невозможно было сделать элементарных действий, — рассказали жители приграничных районов, обеспокоенные напряжённой обстановкой на границе.

Журналисты под видом местных жителей обратились с проблемой к мобильным операторам, которые работают в Беларуси.

В компаниях Life:) и А1 рассказали, что технических работ в том регионе не проводилось, поэтому связь должна была работать без перебоев.

А в колл-центре МТС для проверки данных попросили назвать действующий белорусский номер телефона. Без этой информации там отказались от дальнейшего общения.

В разговоре с одним из бывших сотрудников МТС, проработавшим там более пяти лет, журналисты узнали, что мобильный оператор в реальном времени знает состояние/загрузку всех своих базовых станций и называть номер телефона для этого совсем необязательно.

Специалист по национальной безопасности Александр Казак рассказал, что сбои в мобильной связи могут быть элементом информационно-психологического давления на жителей данного региона.

— Мы же видим, как Россия в Калининграде начинает использовать средства радиоэлектронной борьбы, что напрямую влияет на ухудшение GPS, GSM и иных сигналов. То же самое говорят и пилоты самолетов, которые утверждают, что у них не работает навигационное оборудование, и это всё происходит как раз примерно в том районе.

Назвать перебои со связью явной предпосылкой к началу войны сложно: по мнению эксперта, главная предпосылка — это концентрация и переброска войск.

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