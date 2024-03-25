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Стало известно, когда начнется первый уголовный суд над Трампом в Нью-Йорке

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  • 25.03.2024, 21:56
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Стало известно, когда начнется первый уголовный суд над Трампом в Нью-Йорке
Дональд Трамп

Будет рассмотрено дело о влиянии на выборы в США.

Судья округа Манхэттен города Нью-Йорк Хуан Мерчан в понедельник, 25 марта, назначил на 15 апреля дату начала судебного процесса над экс-президентом США Дональдом Трампом по делу о влиянии на выборы. Об этом, как сообщает «Европейская правда», пишет АР.

Сначала судебный процесс по делу, которое касается выплаты Трампом денег актрисе Сторми Дэниелс для влияния на выборы 2016 года, должен был стартовать 25 марта. Но адвокаты экс-президента добились 30-дневной отсрочки, пожаловавшись на нехватку времени для изучения всех материалов.

Сейчас Мерчан отверг аргументы защиты о том, что прокуроры якобы умышленно скрывали десятки тысяч страниц материалов предыдущего федерального расследования. Он отказал адвокатам Трампа в дальнейшей отсрочке судебного слушания.

Отметим, что уголовное дело в отношении Трампа, о котором идет речь, станет первым, которое перейдет на этап рассмотрения по существу.

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