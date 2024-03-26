Соболенко отстранили от Олимпиады из-за связей с Лукашенко 19 26.03.2024, 8:36

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Азаренко также не поедет на олимпийский турнир.

Бывшие первые ракетки мира из Беларуси Арина Соболенко и Виктория Азаренко не сыграют на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. Об этом сообщает портал Tennis Up To date.

По информации источника, Соболенко не попала в список участников Олимпиады из-за связей с Лукашенко. На пресс-конференциях 25-летняя теннисистка неоднократно отказывалась комментировать их совместные фото. Это могло стать причиной, по которой ее исключили из списка нейтральных спортсменов Олимпийских игр в Париже.

Отмечается, что Азаренко также не поедет на олимпийский турнир.