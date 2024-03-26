Белорусские сигареты на «круглую сумму» задержали в России 2 26.03.2024, 10:06

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Делом будет заниматься полиция.

В Смоленской области России задержали крупную партию белорусских сигарет, сообщает Центральное таможенное управление ФТС РФ.

Грузовой автомобиль остановили для проверки возле деревни Ольша. При досмотре таможенники нашли более 250 тысяч пачек белорусских сигарет 27 наименований. Их везли без документов. Стоимость партии оценивается в 30 млн российских рублей (322 тысячи долларов).

Делом будет заниматься полиция. За перевозку табачных изделий без специальной маркировки предусмотрена уголовная ответственность.