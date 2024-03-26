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«Не ищем второго дна»

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  • 26.03.2024, 10:17
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«Не ищем второго дна»

На выезде из Беларуси в Польшу рекордные очереди автобусов.

На выезде из Беларуси в Польшу 25 марта скопились рекордные очереди автобусов. По данным Государственного пограничного комитета, по состоянию на 20.00 по Минску (18.00 по Варшаве) выезда в пункте пропуска «Брест» ожидало 45 автобусов. Рекорд был зафиксирован той же ночью — 68 автобусов. Для сравнения: в течение всего февраля очередь ни разу не растягивалась более чем на 13 автобусов, пишет MOST.

В приграничных чатах пассажиры сообщают, что перевозчики уведомляют их о переносе рейсов на несколько часов. Видимо, транспорт не успевает вернуться из предыдущего рейса к назначенному времени. Для ускорения обслуживания очереди открыли «будку» — дополнительный канал для оформления автобусов.

При этом в обратном направлении — из Польши в Беларусь — очередей автобусов нет вовсе или они незначительные.

Предыдущий автобусный коллапс на границе пришёлся на длинные выходные в Беларуси в связи с 8 марта. Но и тогда очереди были меньше — 25-40 автобусов.

Ситуация с автобусными очередями в пункте пропуска «Брест — Тересполь» резко ухудшилась с 1 марта, когда Литва закрыла два пункта пропуска на границе с Беларусью — «Котловку» и «Привалку». Рейсовые автобусы, которые следовали по маршрутам через эти погранпереходы, вынуждены были перестроить путь через другие пункты пропуска, в том числе «Брест», и нагрузка на него возросла.

Но перевозчики не смогли оперативно получить разрешения на выполнение рейсов. В результате им пришлось ехать не как рейсовые, а как нерегулярные (туристические) автобусы. Это растянуло длительность ожидания на границе, ведь рейсовые автобусы (в отличие от туристических) идут отдельной очередью.

20-30 часов в очереди

В отраслевых чатах участники приводят различные версии ухудшения ситуации на границе 22-25 марта: «увеличение количества шоптуров из за того, что лимиты [ввоза] могут уменьшить, перенаправление гродненских автобусов на Брест, они стоят в очереди туристических, у поляков не работает технический канал для автобусов, по которому параллельно пускали не сильно загруженный пассажирами транспорт».

Также пассажиры высказывают мнение, что дело в увеличении туристического потока из-за школьных каникул и в том, что на 24 марта в Польше пришлось торговое воскресенье — последнее перед католической Пасхой.

По сообщению источника MOST в польской компании-перевозчике, ожидание в очереди в пиковые периоды может растягиваться на 20-30 часов, плюс время на прохождение границы.

Те, кто не хочет ждать, подсаживаются в автобусы, стоящие в начале очереди, — с доплатой за билет, особенно если это другой перевозчик.

Представитель компании, с которым удалось пообщаться журналистам, не заметил каких-либо новых причин, которые могли бы растягивать прохождение границы. По его словам, ничего не изменилось в работе пограничников и таможни на белорусской стороне границы. Также он не подтвердил предположение об усилении досмотров в связи с терактом в российском «Крокус Сити Холле». Собеседник полагает, что основная причина коллапса — закрытые переходы на границе с Литвой.

«Мы не ищем второго дна», — ответил он на вопрос MOST о том, могли ли возникнуть новые причины рекордных очередей.

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