Как Симоньян «спалила» коллег Михаил Брошин

26.03.2024, 10:35

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Концы с концами у кремлевской пропаганды совсем не сходятся.

Оперативные сообщения западных источников о том, что теракт в «Крокус Сити Холле» устроили члены группировки «Исламское государство», главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сочла доказательством обратного:

«Никакой это не ИГИЛ. Это [украинцы]. И то, что еще вчера, еще до задержаний, до лиц и фамилий исполнителей западные спецслужбы принялись убеждать народонаселение, что это ИГИЛ, — именно это и подожгло шапку на этом воре».

Если взять на вооружение логику Симоньян – кто первым назвал вора поименно, тот и есть вор – то побоище в концертном зале устроили… российские власти. Их идеологическая обслуга стала орать, что случившееся является делом рук украинцев, сразу после теракта.

Вот, к примеру, член российского Совета по внешней и оборонной политике Сергей Марков менее, чем через два часа после того, как появились первые сообщения о трагедии в «Крокус Сити Холле», опубликовал в телеграм-канале пост следующего содержания:

«Теракт в Москве. В Крокус Сити Холл трое в камуфляже открыли стрельбу по людям. Также там взрыв и пожар и обрушение кровли. Это первые самые общие факты. Наибольшая вероятность, что теракт организован СБУ».

До полуночи Марков успел еще 7 (семь!) раз обвинить Украину в расстреле мирных граждан на концерте. И он – лишь один из тысяч российских пропагандистов, вынесших приговор без всякого расследования.

Еще быстрее представителя СВОП отметилась член совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, которая написала: «И сразу никаких сомнений в том, что это Украина».

Ну а основатель телеканала «Царьград» Константин Малофеев и вовсе призвал к использованию оружия массового поражения: «Давайте дадим мирному населению Украины 48 часов чтобы покинуть города и наконец закончим эту войну победоносным разгромом противника. С использованием всех сил и средств».

Так что, воспользовавшись подходом главреда RT, можно констатировать: шапки моментально заполыхали именно на российских пропагандистах.

И тут стоит привести еще одну цитату: «Идёт огромная информационная кампания в западных сми, что это ИГИЛ. Но разве пропагандистская кампания значит, что это правда? Не наоборот ли?».

Заменим в этом высказывании два слова: «западных» на «российских», а «ИГИЛ» на «Украина». Забавно получается: раз Симоньян и ее коллеги уже язык стерли, обвиняя Киев в теракте, «не наоборот ли»?

А самое забавное – кто озвучил тезис, который демаскирует умысел главреда RT со товарищи… Вышеупомянутый член СВОП. Круг замкнулся: Симоньян невольно разоблачает Маркова, Марков – Симоньян.

Кстати, один из аргументов тех, кто твердит, что «никакой это не ИГИЛ», заключается в том, что, во-первых, данную группировку давно разбомбили, а, во-вторых, никаких интересов у неё в России нету.

В ответ можно посоветовать ознакомиться с пресс-релизом ФСБ от 7.03.2024. Достаточно первого предложения: «Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Калужской области пресечена деятельность ячейки, запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ» в Афганистане – «Вилаят Хорасан», члены которой планировали совершение террористического акта в отношении одного из еврейских культовых учреждений г. Москвы».

И на закуску. «Известия» (еще одно пропагандистское медиа) поведало, что «организаторы террористической атаки на «Крокус Сити Холл» параллельно готовили еще один теракт — в одной из стран Средней Азии, но его удалось предотвратить».

«Часовню» тоже Зеленский развалил? Или всё-таки Украине сейчас точно не до того, чтобы заниматься еще и Средней Азией?

В общем, концы с концами у кремлевской пропаганды совсем не сходятся. Головные уборы горят так, что видно за версту.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»