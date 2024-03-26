На жительницу Гомельского района завели дело за истязание пятилетней дочери 4 26.03.2024, 14:44

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Ее тайно снял на камеру бывший муж.

В Гомельском районе возбуждено уголовное дело в отношении 38-летней женщины, которая подозревается в истязании своей пятилетней дочери, сообщили в прокуратуре.

Согласно материалам дела, мать с марта по август 2023 года применяла насилие по отношению к девочке — била ее по разным частям дела, в том числе ногами по голове.

Подозреваемая находится в разводе, бывший муж проживает отдельно. У нее на воспитании также находился 14-летний сын.

«Поводом для возбуждения уголовного дела послужило обращение отца, которому старший ребенок пожаловался на мать, в том числе на избиения. Чтобы убедиться в словах сына, мужчина установил в квартире видеокамеру, которая записала, как подозреваемая обращалась с младшей дочерью. Данные видеозаписи легли в основу принятого процессуального решения», — сообщили в прокуратуре.

На женщину завели уголовное дело по ч. 2 ст. 154 УК (Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего). Детей забрали в социально-педагогический центр.