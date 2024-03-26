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«Я думала, я уравновешенный человек и меня невозможно вывести из себя»

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  • 26.03.2024, 16:15
  • 3,832
«Я думала, я уравновешенный человек и меня невозможно вывести из себя»

Белорусы рассказали, как пытались торговать на интернет-барахолках.

Блогерша из Бреста поделилась в тиктоке своей болью. Она пожаловалась, как пыталась за небольшие деньги продать слинг, а в итоге только испортила настроение, переписываясь с потенциальной покупательницей. Выяснилось, что аналогичные проблемы у многих, пишет nashaniva.com.

Женщина с ником lena_mommy рассказала на видео, как опубликовала объявление о продаже слинга.

@lena_momymay Девочки у кого такая же ситуация? Извините за звук🙏 дело было на улице😂 #пдр2023 #6месяцев #мамасыночка #декрет #декретныебудни #брестбеларусь ♬ оригинальный звук - Lena🌙Май

— Я расписала все подробно, чтобы людям, которые хотят купить, все было понятно. Добавила фото. На Вайлдбериз такой слинг стоит 70 с чем-то рублей. Я продаю за 30.

Далее блогерша стала получать сообщения от другой женщины. Та задавала вопросы, ответы на которые были в объявлении. Это все нервировало блогершу, но она сдерживалась и терпеливо отвечала.

— Дальше мне прилетает: «Торг?». Тридцать белорусских рублей, какой торг?! Это вообще копейки для слинга! Он стоит новый 70-72 рубля, где-то есть за 80. Я продаю за 30. Какой торг, алло?! Я думала, я уравновешенный человек и меня невозможно вывести из себя. На торг я не согласилась. Далее девушка попросила, чтобы я сбросила хотя бы стоимость доставки. Я ей просто ответила: «Знаете, мне проще будет слинг себе оставить. Он у меня лежит спокойно, есть не просит».

Видео набрало 260 тысяч просмотров и около 7 тысяч лайков. А в комментариях открылся портал в ад: оказывается, очень много белорусов бесят друг друга.

«Я бесплатно выложила вещи, меня попросили почтой отправить. Ближе к мусорке донести», — написала одна из комментаторов.

«Все фигня! Я продавала платье за копейки, надела его один раз (в объявлении это было указано), даже отправила по почте. Так покупательница поставила рейтинг 4 звезды. Спрашиваю, почему. Она отвечает: «Потому что платье же не новое», — поделилась своим опытом другая.

Еще одна женщина рассказала, как продавала за 750 рублей телевизор, который даже был на гарантии (новый такой стоил 1300 рублей) — покупатель предложил ей всего 400.

Девушка, которая хотела продать пальто Mohito в идеальном состоянии хотя бы за 100 рублей, получила от покупательницы наглое предложение отдать его за 20, а пересылку оплатить надвое: «Я ответила, что за 20 и сама в нем похожу».

Другая женщина пожаловалась, что пыталась продать тумбу без дефектов за 30 рублей: «После долгой переписки девушка заявила: «Если за 20 и вы мне ее привезете, то я заберу». Я долго не знала, что ответить».

А были и те, кому потенциальные покупатели даже судом угрожали:

«Недавно хотели продать секцию. Стояла цена 300 рублей. Мужик начал обвинять, что мы сами купили бэушную и продаем за такие деньги, ведь год назад он видел эту секцию за 60 рублей. Я говорю: «Так чего же не взяли?». Пытался агрессивно купить «это хламье « за сотку. Был послан, еще и судом угрожал. А секцию мы покупали год назад за 400 рублей, состояние идеальное. Хотел торговаться, но не получилось».

Кто-то злится, что покупатели действительно не читают текст объявления: «Продавала телефон. Надоели предложения обменять то на руль, то на андроид. Хотя капс локом было написано: без обмена. В итоге удалила объявление».

Были и совсем неприятные случаи: «Я однажды выставила подгузники бесплатно, так как ребенок перерос размер. Несколько человек написали, я отдала тому, кто первый был готов приехать в тот самый день. Другая девушка меня обматерила. Сказала, что тоже хотела. Я была в шоке».

И истории с хамством не единичны: «Отдавала диван бесплатно. Желающие попросили доставку. Говорю: хорошо, вызываю грузовое такси и вам доставят, но оплатите доставку. В ответ обматерили».

Кто-то пытался найти покупателей на сушеные белые грибы: «Идеальные, недорого, 10 рублей за 100 грамм, просили за 7 продать. Я пишу: «В лесу они летом бесплатно были».

Мужчины также возмущались: «Жена сбросила в интернет старую обувь бесплатно с одним условием — самовывоз. Знаете, что написали? «А вы мне обувь не привезете?» Так, может, мне еще и доплатить вам за них?!».

А кому-то «посчастливилось» нарваться на наглых продавцов: одна девушка пожаловалась, что продавщица от нее требовала оплатить такси до почты.

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