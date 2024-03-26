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В Дзержинском районе мужчина нашел две купюры по 50 долларов в выброшенной книге

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  • 26.03.2024, 17:54
  • 6,856
В Дзержинском районе мужчина нашел две купюры по 50 долларов в выброшенной книге

Пошел в обменник и нажил себе неприятности.

В один из банков Дзержинского района 51-летний местный житель пытался обменять на беларусские рубли две купюры по 50 долларов. Кассир усомнился в подлинности банкнот и вызвал милицию. Как находка обернулась неприятностями, рассказали в Государственном комитете судмедэкспертиз (ГКСЭ).

Мужчина, который принес деньги в банк, рассказал, что нашел их в одной из выкинутых кем-то книг.

Прибывшие силовики изъяли подозрительные купюры и передали их экспертам. Проведенная экспертиза показала, что это пятидолларовые банкноты, в которые доклеили «нолики», распечатанные на принтере.

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