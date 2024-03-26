«Белпочта» изменила тарифы на некоторые услуги

«Белпочта» изменила тарифы на некоторые услуги2
- 26.03.2024, 18:25
Новые цены будут с 1 апреля.
«Белпочта» сообщила об изменении тарифов на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, оказываемые физическим и юридическим лицам.
Увеличатся тарифы на услуги по пересылке внутренних почтовых отправлений.
Подорожание касается:
• заказной письменной корреспонденции;
• отправлений «1 класс»;
• отправлений с объявленной ценностью;
• посылок;
• отправлений ЕМS, когда курьер забирает отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату;
• некоторых дополнительных услуг;
• услуги «Почтовый курьер».
В среднем цены на данные услуги повысятся в пределах 50 копеек.
Без изменений останется тарифы на:
• универсальные услуги почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли);
• услуги по пересылке международных почтовых отправлений;
• услуги по пересылке внутренних посылок с on-line оформлением;
• отправления «E-commerce».