«Белпочта» изменила тарифы на некоторые услуги 2 26.03.2024, 18:25

Новые цены будут с 1 апреля.

«Белпочта» сообщила об изменении тарифов на некоторые нерегулируемые услуги почтовой связи, оказываемые физическим и юридическим лицам.

Увеличатся тарифы на услуги по пересылке внутренних почтовых отправлений.

Подорожание касается:

• заказной письменной корреспонденции;

• отправлений «1 класс»;

• отправлений с объявленной ценностью;

• посылок;

• отправлений ЕМS, когда курьер забирает отправление в удобном для вас месте и доставит его адресату;

• некоторых дополнительных услуг;

• услуги «Почтовый курьер».

В среднем цены на данные услуги повысятся в пределах 50 копеек.

Без изменений останется тарифы на:

• универсальные услуги почтовой связи (пересылка простого письма, почтовой карточки, бандероли);

• услуги по пересылке международных почтовых отправлений;

• услуги по пересылке внутренних посылок с on-line оформлением;

• отправления «E-commerce».