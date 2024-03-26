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Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь снизятся

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  • 26.03.2024, 21:10
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Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь снизятся

До 500 евро.

Лимиты беспошлинного ввоза товаров в Беларусь снизятся до 500 евро с 1 апреля 2024 года. Подробности рассказали в пресс-службе Государственного таможенного комитета.

В сообщении сказано, что, согласно решению Совета ЕЭК №94 от 27 сентября 2023 года до 1 апреля 2024 года были установлены лимиты беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, а также в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физлиц, в следующем размере. Указаны 1000 евро и 31 килограмм.

В ГТК обратили внимание на то, что с 1 апреля 2024 года озвученные нормы уменьшатся. Так, с 00.00 названной даты будут действовать следующие лимиты. На беспошлинный ввоз товаров для личного пользования, ввозимых наземными видами транспорта, - 500 евро и 25 килограммов.

«200 евро и 31 кг в отношении товаров, ввозимых в международных почтовых отправлениях и перевозчиком в адрес физических лиц», - уточнили в ведомстве.

Кроме того, сказано, что в отношении товаров для личного пользования, которые ввозятся воздушным транспортном, норма беспошлинного ввоза не меняется. Она составляет 10 тысяч евро и 50 килограммов.

«Просим учитывать данную информацию при пересечении таможенной границы», - предупредили в Государственном таможенном комитете.

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