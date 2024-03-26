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Беларусь не смогла одолеть Мальту в товарищеском матче

  • 26.03.2024, 23:27
Беларусь не смогла одолеть Мальту в товарищеском матче
Фото: пресс-служба АБФФ

Футбольный матч завершился без голов.

26 марта национальная сборная сыграла в гостях товарищеский матч против футболистов из Мальты.

Матч завершился со счетом 0:0.

В рейтинге ФИФА белорусы занимают 95-е место, а сборная Мальты идет 172-й.

Теперь нашей команде в июне предстоит спарринг в Минске с россиянами. А в сентябре 2024 года она стартует в третьем по рангу дивизионе Лиги наций. Соперники — Болгария, Люксембург и Северная Ирландия.

Напомним, из-за санкций футбольные сборные и клубы из Беларуси должны проводить официальные домашние матчи на нейтральных полях и без зрителей.

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