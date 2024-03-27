Швейцарские банки начали закрывать счета обладателям российского гражданства 4 27.03.2024, 10:49

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Даже если они одновременно имеют паспорт другой страны.

Банки Швейцарии стали закрывать счета клиентам, у которых есть российское гражданство, даже если они одновременно имеют паспорт другой страны, рассказал «Ведомостям» управляющий партнер швейцарского юридического бюро Leolex Роман Кудинов.

По его словам, с проблемой столкнулись несколько клиентов UBS и Credit Suisse с двойным гражданством. Все они платят налоги в Швейцарии, а в России никаких доходов не получают и налогов не платят.

Как пишет The Moscow Times, cейчас швейцарские банки смотрят на любые связи своих клиентов с Россией, говорит партнер мультисемейного офиса группы компаний ITSWM Екатерина Попова. В ее практике в этом году был случай, когда после проверки транзакций один из банков закрыл счет гражданина Швейцарии за то, что он много лет назад перевел несколько сотен евро своей теще в Россию. При этом российского паспорта у него не было.

Также один швейцарский банк отказался открыть счета нескольким гражданам Израиля, которые сохранили российский паспорт, говорит руководитель банковской практики юридической компании Amond & Smith Иван Тихоненок. По его словам, банки требовали документально подтвердить отказ от российского гражданства для дальнейшего взаимодействия с клиентами фирмы.

Еще один банк закрыл счет клиенту одной из российских консалтинговых компаний, у которого есть гражданство России и ВНЖ в Швейцарии, сообщил собеседник «Ведомостей» в этой компании.

Решение отдельных банков Швейцарии закрывать счета россиянам с двойным гражданством обусловлено комплаенс-соображениями, говорит юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян. Он отметил, что наличие у клиента российского паспорта вынуждает банки тратить ресурсы на дополнительные проверки.

Российские паспорт становится в Швейцарии «черной меткой» из-за того, что местные банки боятся вторичных санкций, говорит собеседник «Ведомостей» в одном из брокеров. По его словам, кредитные организации относят клиентов с гражданством России к категории высокого риска и могут вводить для них специальные условия обслуживания, например повышенные комиссии.