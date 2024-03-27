В Минске мужчина выбегал на дорогу перед автомобилями, а два товарища его ловили 27.03.2024, 11:46

Задержали всех.

В Минске задержали мужчину, который выбегал на дорогу перед автомобилями, и двух его друзей, сообщил приближенный к МВД телеграм-канал.

Мужчины в возрасте от 25 до 27 лет незадолго до инцидента выпили. Позже между ними возник конфликт. Один из минчан стал выбегать на дорогу, вынуждая водителей проезжающих авто применять экстренное торможение. Другие пытались поймать товарища.

Вскоре сотрудники милиции задержали трех мужчин.

— Распивали спиртные напитки. Женя убегал от нас, — рассказал один из задержанных.

— По какой причине он от вас убегал?

— Белка стрельнула…

По факту инцидента проводится проверка.