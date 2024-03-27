Рейв на площади и светомузыка от полиции: как Грузия праздновала выход на Евро 4 27.03.2024, 12:22

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Футболисты подарили целой стране праздник.

Грузия впервые в своей истории вышла на крупный турнир. Это очень футбольная страна, но такого с ней раньше не случалось, пишет «Чемпионат».

Люди празднуют как никогда. Уж что-что, а праздновать грузины умеют! Это не стереотип – наоборот, это признание таланта страны в данной конкретной области. По умению радоваться и дарить радость грузины уже давно в европейском топе. А в футболе – оказались только сейчас.

Тбилиси не спит и не будет спать еще очень долго. Люди вышли на улицы, машины гудят, все с флагами, кричат, поют песни и танцуют. Хвича, Мамардашвили, Чакветадзе, Давиташвили, Кверквелия – эта команда навсегда вошла в историю грузинского футбола. То же самое касается и тренера Вилли Саньоля. В 2004 году, когда он еще был футболистом, его сборная Франции вылетела с Евро от будущих победителей – греков. А теперь он с Грузией обыграл Грецию и добился самого большого успеха в своей тренерской карьере.

Игроки сборной Грузии празднуют выход на Евро

Фото: Levan Verdzeuli/Getty Images

Сборную по футболу в Грузии и так обожали. А теперь, после выхода на Евро, футбольный бум в стране должен стать еще мощнее. Это грандиозный успех. Вполне возможно, дети, которые смотрели матч с Грецией и видят, как радуется страна, теперь выберут футбол. Они увидели, на что способен футбол, насколько он важен. Футбол поднимает на ноги целую страну и выводит ее на улицы. Это как Новый год, только круче. Потому что Новый год бывает каждый год. А Грузия на Евро впервые. Это что-то совершенно новое, а потому – особенно приятное и радостное.

Возможно, после матча с Грецией в Грузии стоит ждать не только футбольного, но и бэби-бума. А как иначе? Люди радуются! А радость можно проявлять в самых разных формах. Известно же, например, что через девять месяцев после великого камбэка в матче с «Барселоной» в 2019-м сразу у нескольких игроков «Ливерпуля» родились дети. Так что выход сборной Грузии на Евро, помимо прочего, может улучшить демографию страны.

На поле стадиона «Динамо» после финального свистка прорвались лишь те, кто смог добыть билеты. Те, кому повезло меньше, вышли на улицы своих городов. Но радости у них не меньше, чем у тех, кто был на трибунах. В этот победный вечер местные водители как никогда щедро пропускают пешеходов. Бездомные получают самые большие подаяния. Скорые и полиция включают «светомузыку» не потому, что спешат на вызов, а потому, что хотят дать ликующей толпе еще больше шума и красок.