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Путин резко дал по тормозам

  • Дмитрий Зотиков
  • 27.03.2024, 15:46
  • 1,046
Путин резко дал по тормозам

И черт влетел головой в лобовое стекло.

«Ни одного клиента», - думал Путин сидя за рулем своей старенькой Волги поздней осенью 1992 года. «Так надоело сидеть без денег, что готов подвезти даже черта»!

Тут передняя дверь внезапно открылась и на сидение плюхнулся мокрый и грязный черт.

- Шеф, гони на Гражданку, - сказал он. - Плачу две тонны.

- Деньги покажи, - Путин завел машину и вопросительно посмотрел на черта.

Тот послушно вынул из кармана порванного пиджака купюры.

- Бандитский город. Даже чертей начали грабить. Поехали, поехали!

Автомобиль резко набрал скорость и свернул с Невского на Литейный в сторону Кировского моста. Путин включил свое любимое радио «Шансон».

«Таганка, я твой последний арестант», - запел Шафутинский, а черт достал из кармана пачку сигарет «Магна» и закурил.

- Обожаю тюремную лирику, - сказал он. - Собственно я здесь чтобы поговорить с вами.

- Со мной, - удивился Путин выключая радио. - Вы хотите купить мою душу?

- Нет. Таких душ у нас у самих полно. Нам нужна ваша внешность.

Путин посмотрел на себя в зеркало заднего вида.

- Внешность как внешность. Ничего особенного.

- Вот! В этом все и дело. Мелкие, пакостливые черты лица. Полная заурядность. То что мы ищем. Плюс большие амбиции. У вас же есть большие амбиции.

- Есть, - ответил Путин думая не обидеться ли ему на черта за свою внешность. - Хочу стать теневым хозяином Санкт-Петербурга.

Черт расхохотался.

- Бери выше. Намного выше. Ты будешь здесь моим заместителем. Царем будешь!

- Путин резко дал по тормозам и черт влетел головой в лобовое стекло.

- Больше так не делай, - сказал черт. - И сам за рулем не езди. С завтрашнего дня найми водителя. Вот тебе первоначальный капитал. - Черт протянул Путину дипломат. - Тут миллион в валюте. Начнешь карьеру с зама Губернатора. Потом я тебя сделаю Премьером. Потом сразу Президентом. Но по дороге придется выполнить несколько деликатных поручений. Вот тебе список тех, кого надо будет убрать первыми.

Путин взял список и присвистнул.

- Тут больше десяти фамилий.

- Ничего, привыкнешь, войдешь во вкус, будешь убивать тысячами и миллионами.

- Простите, - сказал Путин пряча список в карман. - Но вы наверняка за все это что-то потребуете. Но что?

Черт не ответил. В этот момент ему позвонили. Черт вынул из кармана огромный сотовый телефон «Нокия» и крикнул в трубку:

- Скоро буду!

Затем поглядел на Путина:

- Все инструкции получишь от моих замов. Первый по фамилии Березовский. Его потом тоже замочишь. Он стал слишком борзым в последнее время. Я выхожу, извини, дела. И помни. Ты тоже смертен. Смерть твоя в ...

Тут проезжавший мимо мусоровоз сбил черта и протащил того метров сто по асфальту.

Путин ухмыльнулся, бросил дипломат с деньгами на заднее сидение и дал по газам. Жизнь потихоньку налаживалась, а думать о том, где его может ожидать смерть Путину не хотелось.

П.С. Водитель мусоровоза через несколько лет стал крупным олигархом и впоследствии погиб по невыясненным обстоятельствам на своем острове на Мальдивах.

Дмитрий Зотиков, Telegram

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