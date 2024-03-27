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На полигоне под Барановичами белорусские военные штурмовали населенный пункт

  • 27.03.2024, 15:54
На полигоне под Барановичами белорусские военные штурмовали населенный пункт

С аккустической колонкой.

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности военных подразделений.

На 230-м общевойсковом полигоне проходит двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями войск Западного оперативного командования, сообщает Минобороны.

Одним из этапов учения стал штурм населенного пункта, в ходе которого были задействованы артиллерийские подразделения и применялись беспилотные авиационные комплексы.

Также военные ставили минно-взрывные заграждения и задействовали подвижную акустическую установку для деморализации условного противника.

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