На полигоне под Барановичами белорусские военные штурмовали населенный пункт 27.03.2024, 15:54

С аккустической колонкой.

В Беларуси продолжается проверка боевой готовности военных подразделений.

На 230-м общевойсковом полигоне проходит двустороннее батальонное тактическое учение с подразделениями войск Западного оперативного командования, сообщает Минобороны.

Одним из этапов учения стал штурм населенного пункта, в ходе которого были задействованы артиллерийские подразделения и применялись беспилотные авиационные комплексы.

Также военные ставили минно-взрывные заграждения и задействовали подвижную акустическую установку для деморализации условного противника.