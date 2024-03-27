Эзопов язык компенсировал сизифов труд Владимир Пастухов

27.03.2024, 17:37

Краткая расшифровка скрытых смыслов одной из самых нудных речей Путина.

Путин развыступался. За всем и не уследишь. Похоже, избирательный чес в жилу пошел – никак не может затормозить. Обратная сторона – качество речей. Стало очень мало добавленной личной стоимости, везде одно и то же, написанное шершавым языком уставших вылизывать тексты спичрайтеров.

Выступление на коллегии Генпрокуратуры было уже каким-то совсем тусклым, и мысль едва мерцала в потоке бюрократизмов и новоязов эпохи позднего неототалитаризма. И только в одном месте эзопов язык компенсировал этот сизифов труд – там, где речь зашла о реприватизации. Здесь Путин проснулся и интонационно совершенно правильно раскрасил подготовленный для него текст таким образом, чтобы истинный смысл сказанного дошел до аудитории, несмотря на то, что буквально ей было сказано нечто прямо противоположное.

Озвученный тезис состоял в том, что ни о какой реприватизации (то есть национализации) не может быть и речи. Но посланный вдогонку дополнительный тезис сделал этот основной посыл менее определенным, чем могло бы показаться неискушенному слушателю. Он сводился к тому, что в России должна быть гарантирована защита добросовестно приобретенной собственности.

Неискушенное ухо, конечно, не заметит подмены. Но в Конституции нет понятия добросовестно приобретенной собственности. Там есть гарантии собственности. Законно - и точка. Путин же ставит на месте точки запятую. Акцент переносится на «добросовестно приобретенную». Натасканное ухо прокурорских немедленно улавливает именно эту подмену и настраивается в нужной тональности.

Дальше - больше. Что такое «добросовестность», каждый понимает в меру своей испорченности. Путин предлагает два критерия: была приватизирована с нарушением закона и/или используется во вред государству. В совокупности оба эти критерия позволяют любую собственность признать недобросовестно приобретенной, что и требовалось доказать.

Путин прекрасно чувствует, что аудитория его правильно понимает. Но он настолько хорошо знает эту аудиторию, что считает нужным сразу ввести некоторые ограничения на ее собственную инициативу. Мол, нельзя допустить «передела собственности» без разрешения властей. Никому, кроме него самого, не будет позволено злоупотреблять полномочиями прокуратуры.

Прочитывается это очень просто. Переделывать собственность в этой стране могу только я. Палочку волшебную я даю вам в руки, чтобы вы эту собственность делили так, как я скажу. Самодеятельности я не потерплю. Держите себя в руках.

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Владимир Пастухов, Telegram