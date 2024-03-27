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Сын двукратного чемпиона мира дебютировал в НХЛ

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  • 27.03.2024, 19:36
  • 4,114
Сын двукратного чемпиона мира дебютировал в НХЛ

Оформил дубль на глазах звездного отца.

26 марта в составе команды «Аризона» вышел на лед нападающий Джош Доан, который является сыном легенды Национальной хоккейной лиги — Шейна Доана.

На глазах звездного отца дебютант НХЛ забросил две шайбы в ворота соперников и помог «Аризоне» уверенно переиграть «Коламбус Блю-Джекетс» со счетом — 6:2.

В социальных сетях НХЛ информируют, что Доаны стали вторым отцом и сыном в истории Лиги, кому удалось отличиться за одну команду.

Отметим, что Джош во время драфта в 2021 году оказался в «Аризоне». Там он выступает под 37-м номером.

Добавим, что его легендарный отец сыграл все 21 сезон в НХЛ за «Аризону». Шейн Доан за свою карьеру в целом провел 1540 матчей и заработал 972 очка. В 2017 году он завершил карьеру.

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