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Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман

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  • 27.03.2024, 21:18
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Умер лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман
Даниэль Канеман

Он также был автором бестселлера «Думай медленно… решай быстро».

Лауреат Нобелевской премии по экономике Даниэль Канеман умер в возрасте 90 лет, сообщила The Washington Post его приемная дочь Дебора Трейсман.

Ученый был одним из основоположников поведенческой экономики, автором теории перспектив, которая описывает принятие решений в условиях неопределенности и риска.

Канеман был известен своей критикой понятия Homo economicus («экономического человека»). Оно предполагает, что человек действует разумно, всегда стремится к максимизации получаемой прибыли и делает выбор исходя из экономических результатов. Впервые парадигма была представлена у шотландского философа Джона Милля в XIX веке, впрочем даже тогда эта концепция была скорее теоретической.

По мнению Канемана, ошибочные решения часто принимаются потому, что люди «слишком подвержены влиянию недавних событий» и из-за делают поспешные выводы. Он называл это когнитивное искажение, при котором общее впечатление от чего-либо влияет на восприятие частных случаев, эффектом ореола. Одно из возможных последствий этого эффекта: люди, которые обмениваются ощущениями, потом будут делать одинаковые ошибки.

«Многие люди слишком самоуверенны, склонны чересчур доверять своей интуиции», — писал он в своем психологическом бестселлере «Думай медленно… решай быстро», который вышел в 2011 году (эта книга переведена на десятки языков, а ее суммарный тираж превышает 2 млн экземпляров).

Канеман родился в марте 1934 года в Тель-Авиве, провел детство в Париже, пережил немецкую оккупацию.

В 1954 году получил степень бакалавра математики и психологии в Еврейском университете в Иерусалиме, затем работал в психологическом отделе израильской армии. Позже преподавал в родном университете, а в 1958 году переехал в США, где получил докторскую степень по психологии в Калифорнийском университете в Беркли.

В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике «за интеграцию результатов психологических исследований в экономическую науку, особенно в том, что касается человеческих суждений и принятия решений в условиях неопределенности». Он разделил ее с американским экономистом Верноном Смитом.

В 2013 году Канеман получил медаль Свободы, высшую гражданскую награду США, от Барака Обамы, который тогда занимал пост президента США.

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