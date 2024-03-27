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В Гродно такси влетело в грузовик

  • 27.03.2024, 21:25
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В Гродно такси влетело в грузовик

Пассажира спас ремень безопасности.

Госавтоинспекция передает, что авария произошла в 15:10 на улице Ольги Соломовой в Гродно. На видео заметно, как грузовик Iveco поворачивает налево и в этот момент в него влетает автомобиль такси Volkswagen.

ГАИ сообщает, что ДТП произошло в результате несоблюдения таксистом безопасной дистанции. К счастью, никто не пострадал. Машины получили механические повреждения.

«Стоит добавить, что в автомобиле-такси находился пассажир, который был пристегнут ремнем безопасности. Именно это и помогло пассажиру избежать травм», — сказано в сообщении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

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