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Белорусским мигрантам в Германии упростили получение немецкого гражданства

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  • 27.03.2024, 23:38
  • 1,906
Белорусским мигрантам в Германии упростили получение немецкого гражданства

Подробности.

Власти Германии одобрили существенные изменения в законодательстве, которые значительно облегчат жизнь в этой стране мигрантам, в том числе и беларусским. Документ опубликован в Бюллетене федеральных законов, сообщил представитель Народного посольства Беларуси в Германии Михаил Таубе.

«С 26 июня 2024 года вступят в силу изменения в закон о немецком гражданстве, которые принесут белорусам две ключевые новости: возможность сохранения беларусского гражданства при получении немецкого и отмена необходимости обращения к Лукашенко [с просьбой об отказе от беларусского гражданства]», — сказано в сообщении Народного посольства.

Напомним, ранее в МВД Германии заявили, что если граждане Беларуси, законно проживающие в Германии, из-за политического преследования не могут вернуться на родину для оформления паспорта, они могут претендовать на получение в ФРГ проездного документа для иностранцев (Reiseausweis für Ausländer).

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