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Беларусь покрыла все леса системой обнаружения пожаров

  • 28.03.2024, 3:44
Беларусь покрыла все леса системой обнаружения пожаров

Первая в Европе.

Беларусь первая в Европе покрыла все леса страны автоматической системой обнаружения пожаров, заявил министр лесного хозяйства Александр Кулик. Его цитирует «СБ. Беларусь сегодня».

«У нас повсеместно работает умное видеонаблюдение, способное распознать возгорание на ранней стадии. Человеку остается лишь приблизить участок, «отсеять» пыль от трактора на поле или костер возле дома, в крайнем случае – отправить на место нашу пожарную команд», - сказал Кулик.

Он подчеркнул, что «лучше один раз проехать на машине, чтобы перестраховаться, чем несколько дней тушить пожар».

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