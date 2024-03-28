Терминал завален: Польша ввела еще одно ограничение на границе с Беларусью 28.03.2024, 8:31

4,082

Запрет на вывоз автомобилей в Беларусь коснулся и грузового транспорта.

Под ограничения на вывоз автомобилей из Польши в Беларусь попали не только легковые машины, но и грузовая техника, прежде всего прицепы и полуприцепы. Возможно, именно «под них» и были подготовлены ограничительные меры. В грузовом пункте пропуска «Кукурыки» на выезд из Польши скопились огромные очереди. Как рассказал MOST источник в транспортной отрасли, «терминал завален». У польского издания Rzeczpospolitarzeczpospolita другое объяснение.

По информации собеседника MOST, таможенники «не разворачивают прицепы, а отставляют их в сторону» — до выхода соответствующего разъяснения. Между тем, по его оценкам, до этой недели каждый десятый грузовой автомобиль мог перевозить порожние полуприцепы — как товар на экспорт. Поскольку эта позиция подпадает под антироссийские санкции, товар шел в адрес покупателей в других странах: в Беларуси или Средней Азии. Однако впоследствии нередко попадал на российский рынок.

Судя по всему, в ЕС оценили масштаб такой схемы и выявили ее участников. Собеседник издания отмечает, что у польских таможенников есть список подозрительных компаний.

— Некоторые фирмы продавали прицепы белорусским компаниям, которые ставили их на учет и скидывали [продавцам соответствующие] подтверждения. К ним претензий нет. А те компании, которые просто через себя пропускали десятки прицепов, растаможивали их и перепродавали дальше в Россию, — они в этих списках. [То есть в Польше] составили списки компаний, которые обходили санкции.

От перевозчиков требуют предоставить документ от завода-изготовителя прицепа. По словам собеседника издания он должен содержать текст о том, что производитель согласен, что товар будет перемещаться по территории Беларуси и России, и осознает риски, что техника может быть не доставлена конечному покупателю.

Польское издание Rzeczpospolita описывает этот документ несколько иным образом: там должно быть указано, что товар останется в стране-импортере, а не окажется в России.

Польское издание связывает принятые меры с тем, что в последние несколько недель увеличивается грузопоток в страны Центральной Азии. За 12-часовую смену таможенники оформляют 800-900 автомобилей, в то время как несколько месяцев назад их число было почти вдвое меньшим.

Вероятнее всего, конечные получатели многих грузов находятся в России.