закрыть
28 марта 2024, четверг, 8:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Игорь Яковенко: Это станет самоубийством для Лукашенко

  • 28.03.2024, 8:36
  • 3,206
Игорь Яковенко: Это станет самоубийством для Лукашенко

Российский оппозиционер рассказал о возможных планах диктатора.

Лукашенко заявил, что «если Литва и Польша что-то сделают, то Беларусь пойдет на Сувалский коридор». Нападение на страны НАТО - это самоубийство для Владимира Путина и Лукашенко, однако такая вероятность есть.

Лукашенко действует по приказу Путина. Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

«Когда говорится о заявлениях Лукашенко, то понятно, что за этим высказыванием, как правило, стоит Путин, особенно когда говорится о внешней политике, отношениях с Польшей, странами Балтии», – подчеркнул оппозиционер.

Игорь Яковенко отметил, что решение напасть на одну из стран НАТО станет самоубийством для диктаторов. В частности, из-за того, что продолжается война против Украины, на которую у России уходит немалое количество ресурсов.

«Можно дать какое-то количество процентов, что вероятность нападения на какую-то из европейских стран, кроме Украины, велика. Поскольку Путин не может прекратить войну, а победить Украину он не в состоянии, то возможен сценарий с попыткой заморозить фронт в Украине и осуществить какую-то агрессию на европейскую страну», – предположил он.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип