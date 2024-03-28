Игорь Яковенко: Это станет самоубийством для Лукашенко 28.03.2024, 8:36

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Российский оппозиционер рассказал о возможных планах диктатора.

Лукашенко заявил, что «если Литва и Польша что-то сделают, то Беларусь пойдет на Сувалский коридор». Нападение на страны НАТО - это самоубийство для Владимира Путина и Лукашенко, однако такая вероятность есть.

Лукашенко действует по приказу Путина. Об этом «24 Каналу» рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко.

«Когда говорится о заявлениях Лукашенко, то понятно, что за этим высказыванием, как правило, стоит Путин, особенно когда говорится о внешней политике, отношениях с Польшей, странами Балтии», – подчеркнул оппозиционер.

Игорь Яковенко отметил, что решение напасть на одну из стран НАТО станет самоубийством для диктаторов. В частности, из-за того, что продолжается война против Украины, на которую у России уходит немалое количество ресурсов.

«Можно дать какое-то количество процентов, что вероятность нападения на какую-то из европейских стран, кроме Украины, велика. Поскольку Путин не может прекратить войну, а победить Украину он не в состоянии, то возможен сценарий с попыткой заморозить фронт в Украине и осуществить какую-то агрессию на европейскую страну», – предположил он.