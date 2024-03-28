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Власти обманули прихожан Красного костела

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  • 28.03.2024, 9:12
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Власти обманули прихожан Красного костела

Никакие реставрационные работы так и не начались.

В Минском горисполкоме заявляли, что строительные работы в храме святого Симеона и святой Елены (Красный костел) должны начаться в первом квартале 2024 года. Он уже на исходе, а ситуация никак не изменилась, пишет katolik.life.

Двери Красного костела в Минске опечатаны уже полтора года после пожара, который произошел здесь в сентябре 2022-го. Власти объявили о том, что дальнейшая эксплуатация здания опасна и оно нуждается в ремонте.

С тех пор практически никакие работы в храме не проводили, но обещали, что они начнутся в первом квартале 2024 года. Сейчас идет последняя неделя назначенного срока, однако обещанные работы так и не начались, уточнили в приходе. По словам верующих, ситуация никак не изменилась в последнее время:

«Никаких признаков начала работ пока не наблюдаем, и на этот счет нам ничего не сообщали. Во время Великого поста прихожане молились о том, чтобы городские власти захотели открыть для верующих костел на Пасху».

Напомним, 26 сентября 2022 года в костеле при невыясненных обстоятельствах случился небольшой пожар, после которого районная администрация запретила эксплуатацию здания, внутрь перестали пускать верующих и священников.

6 октября того же года стало известно, что власти приняли решение разорвать соглашение с общиной прихода Святых Симеона и Елены о безвозмездном пользовании зданием Красного костела. Само здание находится в собственности города Минска. Позже власти заявили, что храм забрали для проведения ремонта. Его реконструкция должна была начаться в первом квартале 2024 года.

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