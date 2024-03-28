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Дамы и господа, Россию опять послали!

  • Telegram-канал «СерпомПо»
  • 28.03.2024, 9:42
  • 6,354
Дамы и господа, Россию опять послали!

В чем лавровцы хотят помочь Скрипалям?

Как можно понять из заявления Захаровой, МИД России с упорством маньяка домогается оказания «консульского содействия» отравленным в Британии Скрипалям. Якобы были сделаны десятки запросов.

Вчера Захарова сообщила, что Юлия Скрипаль «приняла к сведению предложение о консульском содействии, но отклонила его». То есть послала куда подальше.

В чем лавровцы хотят помочь Скрипалям? Неясно. Прислать на встречу «консулов» вроде Чепиги и Мишкина? Какое еще «содействие»? Один, вроде как, «предатель Родины», другая – «дочь предателя Родины» … Ничего вам, лавровцам, не расскажут, место нахождения не выдадут.

Вообще же, когда читаешь новость о Скрипалях, ощущение такое, что было это даже не в другом десятилетии, а в другом веке. Столько натворили за это время кремлевские руководители.

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