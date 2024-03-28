Кремль готов пойти на непопулярное решение для россиян 3 28.03.2024, 9:49

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Война слишком дорого стоит.

Вчера, 27 марта, журналисты из The Wall Street Journal опубликовали статью под название «Владимир Путин хочет поднять налоги». Это непопулярное решение российский диктатор будет вынужден принять из-за того финансового положения, в котором оказалась РФ на фоне войны в Украине.

Бюджет РФ постепенно истощается на фоне войны в Украине. Эксперты подсчитали, что один день войны обходится врагу в 300 млн долларов. По итогам 2023 года Путин заявил россиянам об экономическом росте на 3,6%. Однако такой рост связан с тем, что триллионы рублей были вложены Кремлем в военно-промышленный комплекс РФ. Такие показатели на деле скрыли «бум» в гражданской экономике, 16% ставки от Центробанка РФ и отток молодой рабочей силы.

В Фонде национального благосостояния РФ находится 135 млрд долларов, однако Кремль имеет доступ только к 58 млрд долларов. При этом еще в 2023 году Путин взял из фонда 38 млрд долларов. Если в текущем году Путин снова решится обратиться к Фонду, то денег в нем не останется, именно поэтому он готов поднять налоги для жителей РФ.

Эксперты уже не раз писали о том, что как только Путина переизбирают на новый срок, так он сразу же принимает непопулярные решения. В прошлый раз это было увеличение пенсионного возраста.