«Еще и через две сплошные» 28.03.2024, 10:58

Белорус с ребенком на руках проехал перекресток на красный.

Проезд на красный и через двойную сплошную линию разметки можно считать довольно распространенным нарушением. Но управлять автомобилем с ребенком на руках — это, пожалуй, слишком. Именно такая ситуация попала на видеорегистратор автолюбителя в Мозыре.

«Это произошло 7 марта, — рассказал «Онлайнеру» автор записи. — Водитель Volkswagen с ребенком на руках пересек двойную сплошную и проехал на красный».

На видео действительно отчетливо видна голова ребенка, сидящего там же, где и мужчина, управляющий Volkswagen. При этом автомобилиста на немецкой легковушке не смутило даже то, что со смежного направления уже начала движение машина нашего читателя. В результате последнему пришлось остановиться и пропустить Volkswagen.

ГАИ Гомеля сообщает, что в ходе разбирательств было установлено: за рулем автомобиля находился 31-летний водитель, местный житель. Подробно изучив записи автомобильного видеорегистратора, правоохранители выявили сразу пять нарушений ПДД.

— Так, двигаясь по улице Ульяновской города Мозыря в направлении улицы Рыжкова, водитель пересек двойную сплошную линию и выехал на встречную полосу, после чего повернул налево на запрещающий красный сигнал светофора, чем создал аварийную обстановку для других водителей, — рассказали в Госавтоинспекции.

Кстати, мужчина действительно вез на руках двухлетнего ребенка, пояснив, что в детском кресле он сильно капризничает. Водитель привлечен к ответственности в виде штрафа с лишением права управления ТС. Всего же на него было составлено пять административных материалов.