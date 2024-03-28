В Пинском районе МАЗ сбил сотрудника ГАИ 10 28.03.2024, 11:30

5,152

Инспектор скончался.

В Пинском районе в аварии погиб сотрудник Госавтоинспекции. Как сообщили в МВД, авария произошла утром 28 марта на 99-м км автодороги Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин, вблизи деревни Стытычево Пинского района.

По версии МВД, 40-летний водитель автомобиля MAЗ «совершил наезд на 35-летнего сотрудника ОГАИ Пинского ГОВД, который нес службу по надзору за дорожным движением на данном участке».

Милиционер погиб.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и условия произошедшего», — сообщили в ГАИ.