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В Пинском районе МАЗ сбил сотрудника ГАИ

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  • 28.03.2024, 11:30
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В Пинском районе МАЗ сбил сотрудника ГАИ

Инспектор скончался.

В Пинском районе в аварии погиб сотрудник Госавтоинспекции. Как сообщили в МВД, авария произошла утром 28 марта на 99-м км автодороги Р6 Ивацевичи — Пинск — Столин, вблизи деревни Стытычево Пинского района.

По версии МВД, 40-летний водитель автомобиля MAЗ «совершил наезд на 35-летнего сотрудника ОГАИ Пинского ГОВД, который нес службу по надзору за дорожным движением на данном участке».

Милиционер погиб.

«В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Выясняются причины и условия произошедшего», — сообщили в ГАИ.

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