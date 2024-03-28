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В Беларуси в выходные будет до +25

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  • 28.03.2024, 11:43
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В Беларуси в выходные будет до +25
Фото: Charter97.org

Это исторический рекорд для марта.

29 марта погоду в Беларуси в основном будут определять атмосферные фронты с Западной Европы, днем на западные районы распространится область повышенного атмосферного давления. Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, днем местами возможны грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах слабый туман. Ветер южный, днем с переходом на западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, утром и днем будет расти.

30-31 марта (суббота-воскресенье) республика в основном окажется под влиянием области повышенного атмосферного давления и теплых воздушных масс, распространяющихся с юго-запада Европы; лишь 30 марта ночью по северу скажется влияние малоактивного фронта.

30 марта преимущественно без осадков, лишь ночью местами по северу небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром в отдельных районах слабый туман. Ветер юго-западный, южный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха ночью +1..+7°С, в юго-западных районах до +9°С, днем от +14°С по северу до +23°С по юго-западу.

31 марта преимущественно без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер южный, юго-восточный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +18..+25°С.

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