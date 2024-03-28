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Китай во вред себе спонсирует атаки хуситов в Красном море

  • 28.03.2024, 12:55
Китай во вред себе спонсирует атаки хуситов в Красном море

Издание Politico рассказало, как это происходит

В западной разведке уверяют, что Китай невольно помогает Ирану ограничивать движение кораблей в Красном море.

Самое интересное, что такими телодвижениями Пекин не только наносит вред глобальным торговым потокам, но и своим собственным интересам. До 15% мировой торговли идет по коридору от Аденского залива через Суэцкий канал в Красное море, информирует ресурс Politico.

Пекин закупает до 90% иранской нефти, которую продают «Силы Кудс» (военизированное подразделение КСИР). Эта же группировка отвечает за все военизированные операции Ирана за грацией.

Они же финансируют и обучают террористов из «Хезболлы» и йеменских хуситов. Самое интересное, что одним из первых торговых кораблей, который попал под атаку хуситов в Красном море, было именно китайское судно. Не так давно хуситы дали слово больше не атаковать торговые корабли, связанные с Китаем.

Однако в начале текущей недели были выпущены ракеты по кораблю «Хуан Пу», который принадлежит КНР, хотя и шел в море под флагом Панамы. Из-за международных санкций иранский режим не может напрямую продавать свою нефть. Для этой цели они отдают «черное золото» «Силам Кудс», а те через сложную схему поставляют ее другим странам мира.

Многие страны мира не хотят попасть под санкции США и поэтому отказываются от иранской нефти, однако Китай нашел для себя выгоду, закупая у Тегерана нефть по выгодным тарифам.

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