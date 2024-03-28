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Атаки на НПЗ в России: Куйбышевский завод полностью остановил работу

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  • 28.03.2024, 13:44
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Атаки на НПЗ в России: Куйбышевский завод полностью остановил работу

Около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России потеряны.

Российский Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод около Самары полностью остановил производство из-за повреждений после атаки дронами 23 марта, пишет в четверг, 28 марта, Reuters со ссылкой на два источника в отрасли.

Отмечается, что на НПЗ, который входит в состав Роснефти, прекратили работать установки первичной переработки CDU-5 и CDU-4. По данным источников, CDU-4 не пострадала от атаки БПЛА, но из-за технической связи с поврежденной CDU-5 теперь не может работать.

Куйбышевский завод по итогам 2023 года стал 29-м крупнейшим НПЗ России по объему производства, он переработал 3,687 миллиона тонн сырой нефти, произвел 624 тыс. тонн бензина, 1,187 млн тонн дизельного топлива и 1,040 млн тонн мазута.

По подсчетам Reuters, около 14% нефтеперерабатывающих мощностей России были остановлены после ударов дронами. РФ вынуждено увеличила импорт топлива из Беларуси, чтобы решить проблему возможной нехватки топлива.

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