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Еще одна страна с апреля начнет выдавать «шенгены» белорусам

  • 28.03.2024, 13:57
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Еще одна страна с апреля начнет выдавать «шенгены» белорусам

Через оператора VFS Global.

Болгария с 1 апреля, а Румыния с 31 марта начнут выдавать белорусам шенгенские визы, сообщает «Зеркало» со ссылкой на посольства этих стран в Минске.

Посольство Болгарии начнет выдавать белорусам шенген с 1 апреля. В дипмиссии отметили, что для «обеспечения более высокого уровня обслуживания заявителей» было заключено соглашение с фирмой VFS Global. Визовые центры этого оператора работают в девяти городах: Минске, Бресте, Барановичах, Витебске, Гомеле, Гродно, Лиде, Могилеве и Пинске.

В посольстве Румынии сообщили, что шенгенские визы начнут выдавать с 31 марта.

«Визы, выданные после этой даты, позволят въезжать в Шенгенскую зону на срок до 90 дней в течение любого 180-дневного периода. Однако, как правило, заявитель на визу должен будет обращаться за визой в то государство, которое является основным пунктом назначения его поездки», — добавили в диппредставительстве.

В посольстве уточнили, что туристы смогут воспользоваться выданными до 31 марта 2024-го визами в течение всего срока их действия только для въезда в Румынию, а также на основании положений, изложенных в решении ЕС №565/2014.

«Например, иностранный гражданин, имеющий визу с двумя или несколькими въездами, выданную Румынией до 31 марта 2024 года, сможет путешествовать на основании румынской визы в Румынию, Болгарию и на Кипр», — проинформировали там.

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