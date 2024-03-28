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В День Воли силовики опять задержали Нину Багинскую

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  • 28.03.2024, 14:16
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В День Воли силовики опять задержали Нину Багинскую
Нина Багинская

Ее будут судить за бело-красно-белый флаг на тумбочке.

В Минске в День Воли силовики задержали 77-летнюю известную активистку Нину Багинскую. Об этом сообщает «Белсат» со ссылкой на источник.

Нина Багинскую отвезли в отдел милиции и держали там до вечера. В отношении нее составили протокол за найденный в квартире национальный бело-красно-белый флаг. Он лежал на тумбочке в комнате.

Административное дело активистки будет рассматриваться в суде Первомайского района Минска.

Напомним, на День Воли в прошлом году силовики также ворвались в квартиру Багинской, забрали ее в РОВД и продержали до вечера.

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