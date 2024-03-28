«Это как нужно топить, чтобы получилась такая сумма?» 28.03.2024, 14:46

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Жители одного из минских домов получили жировки с сюрпризом.

Покой жильцов сталинки в Минске на улице Брилевской, 46, нарушили февральские жировки: суммы за отопление вышли за границы привычных начислений. Если говорить на языке цифр, то эти расчеты увеличились в три раза и доросли до 70—90 рублей в зависимости от площади квартиры. Узнать причину этого феномена жильцы дома пытались в РСЦ, но там внятного ответа не получили.

— Мы увидели жировки за февраль и удивились: суммы за отопление выросли в три раза, — делится с «Онлайнером» переживаниями хозяйка одной из квартир Наталья. — В трешке подскочила за месяц с 32 до 92 рублей. Это как надо топить в январе, чтобы получились такие цифры? У нас старый дом, в нем живет много пенсионеров, все волнуются. Никто не дает внятного ответа. Что будет в марте, тоже не известно.

Разгадать загадку от коммунальщиков нам помогли в ЖЭУ №1 Октябрьского района.

— Да, мы знаем об этой проблеме. Причина — в неисправности самого прибора учета, который считает тепловую энергию на отопление и теплоснабжение, — пояснил первый заместитель директора — главный инженер ЖЭУ №1 Октябрьского района Юрий Карачун. — Мы отправили письмо в КУП ЖКХ Октябрьского района о проведении перерасчета жировок за февраль в доме на улице Брилевской, 46.

Пока прибор будет в ремонте, отопление будут рассчитывать по среднему тарифу. Жильцов дома уже уведомили об этом.