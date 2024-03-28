Зеленский представил нового главу внешней разведки Украины 2 28.03.2024, 15:25

4,506

И очертил перед ним пять задач.

Президент Украины Владимир Зеленский очертил задачи для нового главы Службы внешней разведки Олега Иващенко, пишет unian.net.

«Новым руководителем Службы внешней разведки Украины я назначил боевого генерала Олега Иващенко. Он - человек профессиональный, прекрасно понимает разведывательную деятельность и основную нашу государственную цель именно сейчас», - подчеркнул Зеленский во время встречи с коллективом СВР.

В частности, как отметил глава государства, в условиях ограниченных ресурсов надо находить возможности и правильно ими пользоваться для уничтожения российских оккупантов, защиты украинцев и украинских территорий, и постоянно укреплять связи Украины с миром. «Присутствие Украины в мире должно стать глобальным, чтобы потенциал Украины был максимальным», - добавил Зеленский.

Президент отметил, что конкретные задачи понятны. «Украинская разведка должна работать везде в мире, где уже есть и могут быть наши интересы. Всюду в мире, где путинская система пытается что-то выиграть для себя, должна выигрывать Украина», - подчеркнул Зеленский.

Также он добавил, что внешняя разведка должна значительно расширить присутствие Украины в тех частях мира, где происходит конкуренция ключевых глобальных сил. «Украине всегда нужна своя роль в такой конкуренции и свое влияние на нее», - сказал президент.

Глава государства заявил, что Служба внешней разведки должна сосредоточиться на получении именно документальных материалов. «Мне прежде всего нужна качественная информация. Качественные видения намерений, которые есть у различных субъектов глобальных и региональных отношений. Видение возможностей, которые есть для Украины», - подчеркнул Зеленский.

Также он подчеркнул, что во время войны есть вещи абсолютно непубличные, которые Служба должна обеспечивать оперативно и качественно.

«Именно такой потенциал мер воздействия, агентурной работы и фактически военной деятельности Украина от вас ожидает, и именно ради этого Службу внешней разведки возглавил боевой генерал», - сказал Зеленский.