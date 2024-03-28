Сбор футбольной сборной Беларуси в Турции стоил $170 тысяч4
- 28.03.2024, 15:49
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Во время него белорусы сыграли два товарищеских матча, разочаровав болельщиков.
Сбор футбольной сборной Беларуси в Турции стоил $170 тысяч, пишет «Трибуна» со ссылкой на свои источники. Во время него белорусы сыграли два товарищеских матча, разочаровавшие болельщиков. Они проиграли Черногории (0:2) и сыграли вничью с Мальтой (0:0).
Тренировочный сбор начался 18 марта в Турции, а закончился 27 марта на Мальте. Упомянутая сумма — это только проживание и аренда стадиона в Анталье. Ее оплатила Белорусская федерация футбола.
Тем временем с федерацией продолжает судиться бывший главный тренер сборной Георгий Кондратьев. Он недоволен, что его уволили и не заплатили компенсацию за три месяца.