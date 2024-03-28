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Что прямо сейчас происходит на границе Беларуси с ЕС?

  • 28.03.2024, 16:02
  • 2,752
Что прямо сейчас происходит на границе Беларуси с ЕС?
иллюстративное фото

Очередь из автобусов почти пропала.

400 легковушек и всего три автобуса ожидают выезда из Беларуси в страны Евросоюза. Об этом свидетельствуют данные мониторинга Госпогранкомитета.

Ллинные очереди скопились на въезде в Литву. По данным на 14.00 28 марта, в «Каменном Логе» стоит 190 легковушек, в «Беняконях» — 100.

В пункте пропуска «Брест» въезда в Польшу ожидает 70 автомобилей. При этом автобусные очереди практически исчезли. Если в ночь с воскресенья на понедельник в «Бресте» простаивало 68 автобусов, то днем в четверг их было всего три.

На латвийском направлении в пункте пропуска «Григоровщина» выезда из Беларуси ожидает 40 легковушек.

Куда сложнее обстановка у большегрузов. В четырех пунктах пропуска на белорусской стороне простаивает более трех тысяч фур: 1120 — в «Беняконях», 1060 — в «Каменном Логе», 890 — в «Григоровщине» и 20 — в «Козловичах».

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