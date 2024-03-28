«Дали однократную с «окном» в месяц» 1 28.03.2024, 17:02

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Истории о том, как сейчас белорусы получают «шенгены».

Весной многие задумываются о путешествиях. Но все упирается в отсутствие заветной шенгенской визы. Вgmedia.site поделился успешными кейсами белорусов, которые собирал в тематических телеграм-чатах:

«Расписывала маршрут поездки на три с половиной листа»

У одной из участниц чата процесс получения польской туристической визы занял 11 дней со дня подачи. Набор документов был стандартным: паспорт, сканы паспорта и виз, страховка на месяц, фото, анкета, которую заполнял работник визового центра. Также девушка прикладывала справку из банка с остатком на счете 2600€ и справку с работы за три месяца с указанием средней зарплаты. Проживание в отелях в четырех городах Польши было оплачено заранее.

«Прикладывала выписку по счету из банка о списании средств. Оплата проходила двое суток и отобразилась только, когда я была в визовом центре, — пишет девушка. — Мне разрешили сходить в банк за выпиской. Но советую оплачивать заранее, чтобы на руках были подтверждения от букинга о брони и об оплате».

Также белoруска прикладывала к пакету документов маршрутный лист на четыре города, где подробно расписала свое путешествие. В итоге вышло три с половиной листа формата А4.

«Визовая история за три года — две подряд польские национальные и до этого польский шенген на два года. В итоге дали однократ с окном на месяц (ровно по страховке) с пребыванием 15 дней. Результатом довольна, на большее не рассчитывала», — подытожила обладательница заветной визы в паспорте.

«В Гродно консул по национальной мультивизе поставил 180 дней пребывания, а в Лиде — 365»

Это история про гостевую визу, на которую подавались два человека — один в Гродно, второй в Лиде. Пакет документов был абсолютно стандартным при таком запросе.

«Прикольно, что в Гродно понадобились две копии паспорта, а в Лиде — одна, — пишет пользователь. — Визовая история была одинаковая у двоих. Но при равных вводных результат такой: национальный мульт на год дали двоим. Но в Гродно количество дней пребывания поставили 180, а в Лиде — 365».

«Хотел уже покупать тур в Венгрию, но получилось сделать визу через польское приглашение»

Один из комментаторов рассказал, что долго не мог найти способ получить шенген и уже хотел было покупать тур в Венгрию, но нашлись знакомые, которые помогли открыть польскую гостевую визу через приглашение.

«Приглашение встало в $100 и я считаю, что это очень дешево, потому что обычно просят под $300, — признался белoрус. — Все равно пришлось платить за то, чтобы записали в визовый центр. Это встало мне примерно в 800 BYN. Но я все равно доволен, потому что визу дали на год с возможностью пребывания 180 дней».

«Немцы не смотрели мои визы, выданные поляками»

Еще одна белoруска поделилась своей историей получения немецкого шенгена. До этого у нее была исключительно польская визовая история. Но это не помешало ей получить мультивизу на год.

«Я оставила на сайте консульства заявку в январе, а уже в марте мне пришло ответное письмо с датой подачи на конец июня, — рассказала о своем опыте белoруска. — Я думала мне дадут визу больше, чем на год, поскольку у меня довольно богатая визовая история. Но немцы вообще не учитывают визы, полученные не в Германии. Поэтому дали визу всего на год».

Отвечая на вопросы других пользователей, девушка ответила, что пакет документов прикладывала стандартный: паспорт, его копия, выписка с работы за три месяца, выписка со счета, где было около $200, билеты и бронь отеля.