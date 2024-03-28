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«Россияне стали жертвами своей же пропаганды»

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  • 28.03.2024, 18:05
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«Россияне стали жертвами своей же пропаганды»
Кирилл Буданов

Резкие изменения в России не будут означать изменение отношения РФ к миру.

Вряд ли что-нибудь изменится, если российский диктатор Владимир Путин исчезнет, рассказал глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов. Выступая на форуме Kyiv Stratcom Forum, он предупредил, что резкие изменения в России не будут означать изменение отношения РФ к миру, пишет zn.ua.

«Риторический вопрос. Быстро точно ничего не изменится, сразу вам говорю. С резкими изменениями в РФ не может резко измениться их отношение к миру, их мировосприятие, — объяснил Буданов. — Поймите, что они стали на самом деле жертвами своей же пропаганды. Это произошло, они это признают».

Буданов подчеркнул, что российское общество «прокачано» на ненависть к Украине и Западу. Так что даже если появится тот, кто прекратит войну, это чувство будет еще влиять на принятие решений в РФ очень долго.

По мнению главы ГУР МО, в Украине будет то же самое. Например, после Второй мировой войны «трудно было найти человека, который бы смотрел на ФРГ, как на друзей». Впрочем, сейчас ситуация изменилась, ведь «все проходит с годами».

«[Представим], все остановилось, Россия извинилась — кто поверит России через год? Это необратимые процессы, которые уже прошли в обществе. Для этого нужны годы и работа», — отметил Буданов.

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