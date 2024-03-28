В МВД назвали город в Беларуси, где отправят милиционеров по квартирам в рамках «спецмероприятия» 28.03.2024, 18:16

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Рейды пройдут с с 28 по 30 марта.

Управление внутренних дел Брестского облисполкома рассказало в своем Telegram-канале о специальном комплексном мероприятии «Правопорядок», которое проведут с 28 по 30 марта в одном из городов области.

Как рассказали в УВД Брестского облисполкома, спецмероприятие организуют в Пинске. Сотрудники милиции проверят жителей города, которые состоят на профилактических учетах, квартиры «с репутацией «притон» и другие места «концентрации асоциальных элементов».

Особое внимание — ранее судимым и состоящим на учете в отделе внутренних дел. Также проверят иностранцев и лиц без гражданства. Кроме того, пообещали активизировать работу по пресечению хулиганства, грабежей и краж.

Главную же задачу спецмероприятия «Правопорядок» обозначили как раскрытие преступлений «по горячим следам» и профилактика совершения уличных правонарушений и преступлений.