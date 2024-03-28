В Борисовском районе мужчина попробовал соседские закатки 4 28.03.2024, 20:26

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За 28 банок он может сесть на три года.

Жительница агрогородка Лошница в Борисовском районе заметила, что из ее кладовки в многоэтажке исчезли банки с домашней консервацией, и обратилась в милицию. Об этом сообщили в УВД Мингорисполкома.

Сумма причиненного ущерба превысила 150 рублей.

Оперативники установили, что к краже может быть причастен сосед потерпевшей, который ранее привлекался к уголовной ответственности.

Когда мужчину задержали, он рассказал, что однажды зашел в кладовку соседки и похитил несколько банок с закатками. Они ему понравились, он решил взять еще, а потом периодически заходил за новой партией. Всего он унес 28 банок.

Возбуждено уголовное дело за кражу, мужчине может грозить до трех лет лишения свободы.